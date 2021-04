A escola básica Casal da Serra, na Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira, está encerrada desde final de março devido a um surto de Covid-19, que infetou 50 pessoas, prevendo-se que reabra segunda-feira, disse esta quinta-feira fonte do município.

Em declarações à agência Lusa, fonte da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa) explicou que o surto foi detetado em 29 de março na escola Básica e Jardim Infantil do Casal da Serra e que, desde essa data, o estabelecimento de ensino se encontra encerrado.

A mesma fonte referiu que foi realizada uma testagem que detetou meia centena de casos positivos entre alunos, professores e funcionários. A reabertura do estabelecimento escolar está prevista para segunda-feira.

