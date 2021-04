O Infarmed poderá anunciar ainda esta quinta-feira se a vacina da AstraZeneca passará a ser dada apenas a grupos etários mais velhos, avançou o Expresso.

A agência do medicamento não quis comentar a notícia do Expresso e diz que quando houver novidades sobre o assunto, as mesmas serão prontamente comunicadas.

O Observador conseguiu apurar que a discussão está a ser feita não apenas por peritos do Infarmed, mas também pelos restantes intervenientes no processo de vacinação contra a Covid-19, nomeadamente a Direção-Geral da Saúde (DGS), a comissão de vacinação da DGS e a task force para o Plano de Vacinação Covid-19. Não foi possível, no entanto, confirmar se haverá uma recomendação de restrição do uso da vacina.

A reunião surge depois da Agência Europeia do Medicamento ter reconhecido que existia uma forte associação entre a administração da vacina da AstraZeneca e a formação de coágulos sanguíneos e baixo nível de plaquetas, ainda que tratem de eventos raros, conforme anunciado quarta-feira, durante uma conferência de imprensa.