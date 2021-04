O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais acredita que, no final da próxima semana, comecem a ser pagos os reembolsos de IRS. Em entrevista ao jornal Eco, António Mendonça Mendes admite que o montante médio de reembolso possa este ano ser menor devido ao ajustamento das tabelas de retenção na fonte, mas também ao menor número de despesas declaradas devido ao confinamento.

“Estou convencido de que, no final da segunda semana de abril, já começaremos a ter progressivamente os reembolsos e também as notas de cobrança, portanto, as liquidações”, explicou o secretário de Estado, acrescentando que a campanha de IRS decorre com “tranquilidade e normalidade”. Na primeira semana de entrega, foram submetidas “mais de um milhão e 200 mil declarações“, o que “demonstra que o sistema está a funcionar bem”.

Nos últimos anos, o prazo médio de reembolsos tem diminuído — e em 2019 atingiu os 11 dias. Mas em 2020, com a pandemia e o primeiro confinamento, o pagamento apenas começou a ser feito a 21 de abril. Este ano, o Governo já disse que esperava começar a pagar mais cedo.

O secretário de Estado admite ainda que o reembolso médio possa este ano ser menor. E há dois fatores que podem contribuir para isso. Em primeiro lugar, o ajustamento das tabelas de retenção. Depois, a pandemia. “Pela primeira vez, há um número de faturas registadas e em setores chave, como, por exemplo, na educação, menor do que em anos anteriores e isso pode, naturalmente, influenciar aquilo que é o reembolso”, nota.