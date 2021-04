(Em atualização)

“Cerca de três mil pastas“, num “conjunto vasto” de computadores, terão sido acedidas por Rui Pinto no ataque informático que terá feito à PLMJ, no final de 2018. O diretor de sistemas e tecnologias de informação desta sociedade de advogados, Ricardo Negrão, não conseguiu dar à um número exato de quantos ficheiros estavam nessas pastas. “Mais de 10 mil ficheiros”, atira, ouvido como testemunha naquela que é a 33.ª sessão do julgamento do caso Football Leaks.

Não conseguimos ter a certeza o que, dessas pastas, foi retirado. Temos certezas de um conjunto de 120 ficheiros retirados. Mas acedidos pelo menos esses 10 mil”, explicou

Ricardo Negrão explicou à Procuradora da República que o está a inquirir que entre esses 120 ficheiros “garantidamente abertos e visualizados” estavam documentos em segredo de Estado. Alguns acabaram mesmo por ser divulgados — embora já não se lembre exatamente, o informático acredita terem sido publicados no blogue Mercado de Benfica.

Além dos ficheiros, terão também sido acedidas caixas de email de advogados e não só: “Detetámos que tinham sido acedidas cerca de 25 caixas de correio, inclusive a minha”, conta, acrescentando que acredita que o ataque foi feito através de um email phishing enviado para à advogada Paula Martinho da Silva, já ouvida no julgamento.

O julgamento do caso Football Leaks esteve suspenso durante quase três meses na sequência das medidas restritivas adotadas para combate à pandemia, mas retomou esta quinta-feira para aquela que é a 33.ª sessão.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão porque terá servido de intermediário de Rui Pinto na suposta tentativa de extorsão à Doyen. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juiz Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade. O alegado pirata informático deixou as instalações da PJ no início de agosto e a sua morada atual é desconhecida.