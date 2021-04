“O desafio dos últimos dias não foi o mais difícil ou perigoso para a estabilidade da nossa nação, mas para mim foi o mais doloroso. Falo convosco hoje para vos assegurar que a sedição foi cortada pela raiz e que a nossa orgulhosa Jordânia está segura e estável”. As palavras, pronunciadas em direto na televisão por um jornalista, mas escritas pelo rei Abdullah II, foram tornadas públicas na noite desta quarta-feira naquela que foi a primeira reação à crise vivida pela coroa da Jordânia.

Na comunicação ao povo da Jordânia, o rei explica que o príncipe Hamzah se comprometeu a “colocar o interesse, a Constituição e as leis da Jordânia acima de todas as considerações”. “Hamzah hoje está com a sua família, no palácio, sob os meus cuidados”, clarificou Abdullah II, já depois do príncipe ter jurado fidelidade ao rei, depois de um encontro com membros da família real, entre eles o príncipe Hussein, filho mais velho do rei, que terá conseguido apaziguar as relações.

A comunicação do rei acontece depois de, no domingo, o governo do país ter acusado Hamzah de ter ajudado a planear um golpe contra o rei (que é seu meio-irmão). Hamzah negou as acusações e, no início da semana, prometia não ficar quieto nem “obedecer” às ordens das autoridades.