São situações que se repetem quase diariamente nos últimos tempos, depois de Joe Biden ter garantido que nenhuma criança em situação ilegal, desacompanhada, nos Estados Unidos, seria deportada para o país de origem. O mais recente, gravado em vídeo, dá conta de uma criança de 10 anos, da Nicarágua, que pede ajuda a um polícia fronteiriço com o qual se cruzou. O menino, sozinho e em lágrimas, diz que “vinha com um grupo” que o “deixou para trás, sozinho” no vale do Río Grande.

Questionado pelo agente sobre se os pais estavam nesse grupo, a criança diz que não. Sem qualquer mochila ou sinais de que tivesse acesso a água e alimentação, a criança foi acolhida pelas forças policiais e o caso exposto nas redes sociais.

#CHTV #Noticias | '¿Me puede ayudar?, me dejaron botado'; conmovedor vídeo de niño migrante llorando perdido en la frontera de Estados Unidos. pic.twitter.com/xY2SsdgzMu — CHTV Canal Hondureño de Televisión (@CHTVHN) April 5, 2021

Há cerca de uma semana a mesma polícia revelou um vídeo de câmaras de vigilância onde é possível ver duas pessoas a deixar cair duas crianças por cima da vedação com mais de quatro metros de altura. O momento aconteceu durante a noite e as duas meninas de três e cinco anos não sofreram quaisquer lesões na sequência da queda de uma altura tão significativa.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1 — Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021

Já nesta segunda-feira, a patrulha fronteiriça resgatou dois irmãos, de cinco e seis anos, que foram abandonados na fronteira entre os Estados Unidos e o México apenas com o número de telefone da mãe escrito nos braços.

Yesterday afternoon, #BorderPatrol agents rescued 2 siblings, ages 5 & 6, who were abandoned by smugglers in a remote area along the U.S./Mexico Border. Their mother’s phone number was written on the children's forearms.

Read: https://t.co/EnYBnH2DF3 pic.twitter.com/4wI37krF3U — Chief Patrol Agent Aaron M. Heitke (@USBPChiefSDC) April 6, 2021

Só durante o mês de março na fronteira dos Estados Unidos com o México as autoridades encontraram 171.100 imigrantes ilegais que tentavam entrar no país para pedir asilo. Um número recorde que só encontra paralelo com a situação vivida em 2006. Sem ímpar são os números relativos a crianças desacompanhadas, com 18.800 dos imigrantes ilegais a serem menores de idade que chegaram sem qualquer acompanhamento parental.

Há vários relatos e imagens de centros de acolhimento destas crianças e jovens sobrelotados, sem garantias de espaço numa altura em que o mundo enfrenta a pandemia da Covid-19.