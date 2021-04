A Índia ultrapassou esta sexta-feira os 13 milhões de infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia, ao registar um recorde de mais de 130 mil casos nas últimas 24 horas, e 780 mortos. De acordo com dados do Ministério da Saúde indiano, o país contabilizou 131.968 casos num único dia. O número de mortes causadas pela Covid-19 ascende agora a 167.642, após o registo de 780 óbitos nas últimas 24 horas, o número mais elevado desde finais de outubro, no momento em que o país vive uma segunda vaga.

É o terceiro dia consecutivo a assinalar um pico diário de infeções, após ter registado 115.736 na quarta-feira e 126.789 na quinta.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.890.054 mortos no mundo, resultantes de mais de 133 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).