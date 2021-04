O anúncio da incidência acumulada por concelho esta sexta-feira resulta de uma mudança de estratégia da DGS, que anteriormente enviava a informação na segunda-feira seguinte em relação a dados que tinham sido recolhidos há quase uma semana (às terças).

A mudança surge na mesma semana em que a DGS foi criticada por estar a divulgar os mesmos dados que o primeiro-ministro, António Costa, já tinha referido no dia 1 de abril — estando, portanto, desatualizados.

Dos 308 concelhos do país, 299 estavam no nível de risco moderado (abaixo de 240 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias), sete no nível de risco elevado (entre 240 e 479,9) e dois no nível de risco muito elevado (acima de 480).

Em relação às categorias definidas pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença, não existe nenhum concelho na categoria mais alta, a 7 (equivalente a risco extremamente elevado).

Categorias ECDC 6.Abril 30.Março Categoria 1 111 96 Categoria 2 111 123 Categoria 3 57 63 Categoria 4 20 19 Categoria 5 7 6 Categoria 6 2 1

O Alandroal, no distrito de Évora, e o Nordeste, na ilha de São Miguel (Açores), são os dois concelhos no nível de risco muito elevado, ambos com menos de 600 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

Nos seis concelhos no nível elevado, cinco estão no continente (Barrancos, Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior), um nos Açores (Vila Franca do Campo) e um na Madeira (Machico, que era o concelho com maior incidência no último relatório).