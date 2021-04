A EDP Renováveis chegou a acordo com a GreenCoast Capital para vender uma participação de 55% num portefólio eólico nos EUA que inclui os parques Bright Stalk e Harvest Ridge, em Illinois, anunciou a empresa.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Energias de Portugal, S.A. explica que a transação pode alargar-se até aos 80% da participação, com acordo entre as partes, e que os ativos estão avaliados num total de 720 milhões de dólares (606,4 milhões de euros).

Na informação enviada à CMVM, a EDP Renováveis explica que o negócio está inserido na estratégia da companhia de reciclar capital para reinvestir na expansão.

Esta transação “está inserida no contexto do programa de rotação de ativos de Euro8 mil milhões anunciado no Capital Markets Day da EDP, permitindo à EDP acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável”, explica a empresa.

O acordo envolve um portefólio que inclui os parques eólicos Bright Stalk, com 205 MW, em operação desde 2019, e Harvest Ridge com 200 MW, em operação desde 2020, ambos em Illinois.