O sucesso da aplicação Clubhouse, a rede social acessível apenas por convite e em sistema operativo iOS (iPhone), demonstrou o potencial dos serviços de chats por áudio, especialmente durante a pandemia de Covid-19. Rivais como o Twitter, Telegram, Discord e Spotify foram as primeiras empresas a reagir ao sucesso da app, que diz ter cerca de 10 milhões de utilizadores, procurando alternativas próprias ou absorvendo e adaptando funcionalidades, numa corrida à qual se junta agora o Facebook.

O Hotline, como foi batizado, tem assinatura da equipa de Experimentação de Novos Produtos (New Product Experimentation ou NPE), um pequeno núcleo dentro do Facebook, encarregue de construir pequenas aplicações sociais de raiz e chega com algumas novas funcionalidades em relação ao Clubhouse; apesar da arquitetura de Pergunta e Resposta (Q&A), este incorpora texto, vídeo – uma funcionalidade trazida do Instagram Live – e não terá limite de capacidade por sala.

Existem ainda outras particularidades, como é o caso das gravações automáticas de conversa, que serão posteriormente enviadas aos anfitriões dos grupos em formato mp3 (áudio) e mp4 (vídeo-áudio), além da diferença no público alvo.

Citada pela Reuters, uma representante do Facebook diz que o Hotline será essencialmente apontado a “especialistas” que possam “trocar dicas de diferentes ramos como finanças ou saúde”. A mesma representante diz ainda que está em curso uma solução para perceber de que forma é que as perguntas dos utilizadores podem ser “votadas favoravelmente (upvoted)”. Os anfitriões podem depois remover questões que estejam em fila e o Facebook garante que, para já, está focado em moderar conteúdo impróprio nestes primeiros testes.

Juntamente com a criação do Hotline, o NPE está a desenvolver o Super, uma aplicação de vídeo em que os usuários podem pagar para conhecer influenciadores, fazer perguntas e capturar uma ‘selfie’ em eventos ao vivo. Este é o segundo avanço da equipa nesta direção depois do CatchUp, uma aplicação de chamadas de áudio que foi encerrada ainda em 2020.

A criação do Hotline chega menos de um mês depois da plataforma sueca de Streaming Spotify ter anunciado a compra da Betty Labs, empresa responsável pela app Locker Room, com o intuito de a transformar numa alternativa ao Clubhouse.

Numa outra medida, o Twitter, que apresentou o Twitter Spaces como alternativa do Clubhouse, pode estar preparado para adquirir a app por uma valor que ronda os 4 mil milhões de dólares (cerca de 3,3 mil milhões de euros), segundo avançam meios como a Bloomberg ou o The Verge. Para já, a aplicação do Facebook está em modo beta, disponível apenas para alguns utilizadores dentro dos Estados Unidos, não existindo para já uma data de chegada ao mercado das apps.