Algarve (mais 73 casos) e os Açores (mais 36 infetados) com surtos de contágios

Dos 694 novos casos do país, 454 foram detetados nas duas regiões com mais habitantes: Lisboa e Vale do Tejo e Norte. Em Lisboa e Vale do Tejo foram identificados 234 novos casos e na região Norte mais 220 infeções.

Seguem-se, nas regiões mais atingidas, o Algarve — que é agora a terceira região com mais contágios do país em valor absoluto, com 73 novos casos — , a zona Centro (+69), o Alentejo (+37), os Açores (+36), e a Madeira (+25).

Incidência mantém-se controlada, mas tem aumentado em Portugal continental

A incidência da pandemia no país — termo que as autoridades portuguesas usam para enquadrar o número de novos casos de infeção pela proporção da população — cifra-se agora em 63,8 casos por 100 mil habitantes no continente e 65,7 casos por 100 mil habitantes na totalidade do país.

A variação nacional é pequena face ao que se verificava há exatamente uma semana (o número de casos por 100 mil habitantes passou de 65,6 para 65,7) mas é significativa em Portugal continental: aumentou de 62,9 para 63,8 casos.

Portugal continua porém com um número de novos contágios ainda significativamente abaixo do registo que obrigaria o Governo a rever as medidas de desconfinamento devido à incidência. A meta definida para rever o ritmo do desconfinamento em curso era de 120 novos casos por 100 mil habitantes.