Artigo em atualização

Morreu o príncipe Philip, duque de Edimburgo e marido da rainha Isabel II. Tinha 99 anos e foi o consorte com mais longevidade da monarquia britânica.

A informação chega via comunicado, publicado no site oficial do Palácio de Buckingham. Por baixo de uma fotografia de Philip e da referência ao seu ano de nascimento (1921) e de morte (2021) — faria 100 anos no próximo dia 10 de junho —, lê-se a seguinte mensagem: “É com grande pesar que Sua Majestade, a Rainha, anuncia a morte do seu amado marido, sua Alteza Real o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo.

Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. Anúncios futuros serão feitos no tempo devido. A Família Real une-se às pessoas em todo o mundo que estão em luto pela sua perda”.

No mesmo comunicado, o palácio esclarece ainda que o duque morreu “pacificamente”, na manhã desta sexta-feira, no Castelo de Windsor, onde se encontrava isolado com a rainha, desde o início da pandemia de Covid-19.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A debilidade da saúde de Philip já se tinha manifestado este ano. Em meados de fevereiro, o duque tinha sido internado num hospital londrino. Na altura, Buckingham indicou que se tratava de uma medida de “precaução”, mas o membro mais velho da família real britânica acabaria por ser alvo de um procedimento a um problema cardíaco pré-existente. Philip tinha regressado a casa, depois de ter tido alto hospitalar, a 16 de março.

Já em dezembro de 2019, quando se encontrava em Sandringham, o marido de Isabel II daria entrada no hospital King Edward VII, também pelo seu próprio pé e como medida preventiva. Quatro noites depois, regressaria à residência privada da monarca britânica, em Norfolk, a tempo de passar o Natal com a família. Retirado dos compromissos oficiais desde 2017, Philip tinha protagonizado uma rara aparição num evento no passado verão.