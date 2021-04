A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 50 anos na região da Grande Lisboa por ser suspeito da prática de crimes de pornografia de menores na internet, no âmbito de uma investigação policial, foi esta sexta-feira anunciado.

De acordo com a PJ, o homem foi detido através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), na sequência de uma ação de combate à pornografia de menores em plataformas online encriptadas.

Em comunicado, as autoridades judiciais adiantam que os crimes do detido envolviam menores de 14 anos. “A detenção ocorreu na região da Grande Lisboa, no âmbito de investigação com origem em denúncia decorrente de cooperação internacional“, é referido.

A PJ lembra que o inquérito está a cargo do Ministério Público de Cascais.

Também é indicado na nota que foi apreendido material informático utilizado nos crimes que, segundo a PJ, será submetido a exame pericial, para apurar a extensão da atividade e conexões criminosas da atividade ilícita.

O homem — casado — vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe será decretada a medida de coação.