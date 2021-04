Ibiza e Arona são dois dos principais pilares das vendas da Seat, com o pequeno SUV a ser o 2º modelo mais vendido do construtor espanhol, enquanto o utilitário já comercializou mais de 6 milhões de unidades ao longo das suas quatro gerações. Agora chegou a altura de refrescar ambos os veículos, modernizando a estética exterior e dando novos argumentos ao interior, nomeadamente com o incremento do nível de equipamento.

O Seat Ibiza, além dos retoques na carroçaria para o tornar mais jovial, com alterações prováveis nos faróis e na grelha, além dos farolins posteriores, passará a beneficiar das mais recentes novidades da marca em matéria de conectividade e soluções tecnológicas.

A avaliar pela foto divulgada pela Seat, as alterações introduzidas no Arona são mais extensas e visam reforçar-lhe a sensação de SUV. A grelha vê a sua dimensão aumentar, mas a mudança mais evidente parece ser um segundo par de faróis, desta vez redondos, que agora surgem na zona frontal. No interior, é de esperar que o Arona usufrua das mesmas melhorias a introduzir no Ibiza.