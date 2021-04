Pelo menos seis pessoas ficaram feridas durante um tiroteio esta quinta-feira num parque industrial em Bryan, no estado norte-americano do Texas. O ataque ocorreu num escritório onde estavam “muitos funcionários”, confirmou Jason James, porta-voz da polícia da cidade. O suspeito está em fuga e ainda não foi identificado.

Nenhuma fonte oficial revelou até agora o estado de saúde dos feridos. A polícia ainda está a determinar qual é a ligação do atirador ao escritório em causa, uma vez que nenhum dos sobreviventes conheceria o atacante: “Estamos a tentar encontrar uma ligação, só depois conseguiremos descobrir de quem estamos à procura”.

O primeiro alerta para o tiroteio na 350 Stone City Drive ocorreu às 14h30, hora do Texas (eram 20h30 em Lisboa), mas o ataque já tinha terminado quando os agentes chegaram ao local. Seis ambulâncias foram mobilizadas para o local para assistir as vítimas. As testemunhas já estão a ser ouvidas pelas autoridades.

Desde março que os EUA têm sido palco de diversos tiroteios. Um ataque em spas em Atlanta provocou oito mortes. Na cidade de Boulder, Colorado, 10 pessoas perderam a vida num tiroteio num supermercado. Em Orange, Califórnia, quatro pessoas (incluindo uma criança de nove anos) morreram também em consequência de um tiroteio.

Ainda na última quarta-feira, um ex-jogador de futebol americano profissional matou a tiro um homem, a mulher e dois netos em casa. Depois, a curta distância do local do primeiro crime, também tirou a vida a um segundo homem, tendo-se suicidado de seguida.

O ataque desta quinta-feira ocorreu poucos depois de o presidente norte-americano Joe Biden ter prometido medidas de bom senso para atenuar a violência com recurso a armas. Nos primeiros 78 dias de mandato do democrata, já houve 132 incidentes com armas, que resultaram em mais de 11 mil mortes.