O funeral do príncipe Philip, duque de Edimburgo, vai realizar-se no próximo sábado, 17 de abril, às 15h no Castelo de Windsor. O Palácio de Buckingham anunciou esta tarde que a cerimónia vai decorrer na Capela de São Jorge e vai “celebrar e refletir” a vida do marido da rainha Elizabeth II de Inglaterra.

No dia do funeral, os membros da família real britânica, incluindo George, príncipe de Gales e filho do duque de Edimburgo, vão em cortejo atrás do caixão até à capela. A rainha segue separadamente para lá. Depois, o príncipe Philip será sepultado na abóbada real da capela.

De acordo com o Palácio de Buckingham, o príncipe Harry vai participar na cerimónia fúnebre dedicada ao avô. Mas Meghan Markle ficará nos Estados Unidos sob vigilância médica por estar com uma gravidez avançada. Será a primeira vez que Harry se reúne com a família após a entrevista que ele e a mulher deram a Oprah.

Por causa das medidas impostas para fazer frente à pandemia, o Palácio de Buckingham pediu aos cidadãos britânicos que não se reunissem para assistir presencialmente a nenhum dos eventos do funeral; e que também não deixassem oferendas, como flores e mensagens escritas, à porta das residências reais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em alternativa, a família real britânica sugere que os britânicos façam doações a instituições de caridade no mesmo valor que investiriam nesses tributos. O Palácio também criou um livro de condolências digital, a que o público pode aceder para homenagear o príncipe Philip online.

Desde a notícia da morte do duque, várias capitais dos países que compõem o Reino Unido organizaram salvas de tiros para homenagear o príncipe Philip. Foi o caso de Londres (Inglaterra), Edimburgo, (Escócia), Cardiff (País de Gales) e o Condado de Down (Irlanda do Norte). Também se fez a salva de tiros em Gibraltar.

Em alto-mar, os navios da Marinha Real fizeram salvas de tiros em nome de Philip, que foi oficial daquela ramo das Forças Armadas durante a II Guerra Mundial e ocupou o cargo de Lorde Alto Almirante. Foram cumpridos dois minutos de silêncio junto à pista Aintree Racecourse.

O Reino Unido está de luto ao longo da próxima semana, com todas as bandeiras britânicas a meia-haste até às oito da manhã de 18 de abril, o dia seguinte ao funeral. O príncipe Philip morreu na sexta-feira aos 99 anos, poucas semanas depois de ter sido sujeito a uma cirurgia relacionada com um problema cardíaco.