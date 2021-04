O novo Artura é um dos carros mais entusiasmantes da McLaren. Não só usufrui de potência mais que suficiente, como o faz à custa de uma mecânica que concilia um motor de combustão a gasolina com outro eléctrico, alimentado por uma bateria com capacidade suficiente para fazer deslocar o superdesportivo durante 30 km, distância determinada segundo o método europeu WLTP. Mas mais do que a potência e o binário, de acordo com o vídeo, o Artura é também terrivelmente divertido de conduzir.

O McLaren Artura é o mais recente superdesportivo PHEV, capaz de percorrer 30 km em modo eléctrico 6 fotos

Numa carroçaria que recupera todos os traços que caracterizam os modelos do construtor inglês McLaren, o Artura aloja o único motor V6 biturbo com apenas 3.0 litros da marca, que até aqui nunca abriu mão da unidade 4.0 V8 biturbo. Mas se o 3.0 V6 debita 585 cv, podendo atingir 8500 rpm, este motor de combustão está associado a outro eléctrico que, embora pese apenas 15,4 kg, fornece 95 cv, o que eleva a potência total para 680 cv e o torque para 720 Nm.

O facto de a McLaren montar um motor eléctrico de potência tão reduzida deve-se, sobretudo, à vontade expressa do construtor britânico em não beliscar os modelos tidos como mais desportivos, que atingem 720 cv nas versões de estrada ou 800 cv em modelos para pista, como o Senna.

680 cv e 720 Nm é o que o Artura tem para oferecer, além de ser capaz de chegar aos 100 km/h em apenas 3 segundos, para depois continuar até aos 330 km/h 11 fotos

Para mostrar do que o Artura é capaz, a McLaren levou-o ao circuito britânico de Brands Hatch, para mais numa pista ligeiramente molhada. Ao volante sentou o seu principal piloto, o australiano Daniel Ricciardo, o ás da Fórmula 1 que é reconhecido por ser tão rápido quanto simpático. Com quase setecentos cavalos sob o pé direito, Ricciardo mostrou não só como é possível descrever as curvas do traçado em derrapagens controladas, como o Artura não perde nada para os seus “irmãos” com motor de combustão.