O ídolo parou o mágico. Perdão, Bielsa parou Guardiola. E o Manchester City perdeu em casa com o Leeds

Defrontar um ídolo nunca é simples. Nem que seja porque, muitas vezes, construímos ideias algo fictícias desse mesmo ídolo — ideias que não correspondem à verdade e que, quando confrontadas com a realidade, acabam por provocar uma desilusão. Nada disso, porém, aconteceu a Pep Guardiola. O treinador catalão de 50 anos, que ao longo de Barcelona, Bayern Munique e Manchester City é um dos mais bem sucedidos do século XXI, nunca escondeu a admiração que sente por Marcelo Bielsa. Este sábado, voltava a defrontar o argentino. E voltava a reiterar toda a inspiração que retirou do trabalho de “El Loco”.

“Ele é, provavelmente, a pessoa que mais admiro no futebol mundial, como treinador e como pessoa. Penso que é o treinador mais autêntico e único em termos da forma como conduz as suas equipas. Vê-las jogas é sempre uma alegria. São honestas, querem sempre atacar e produzir bom futebol para os espectadores. O valor do treinador não depende da quantidade de títulos que ganha. Se lhe dessem um Manchester City, cuidado… As minhas equipas ganharam mais títulos do que ele, mas em termos de conhecimento do jogo, eu ainda estou abaixo dele”, disse Guardiola na antecâmara da receção ao Leeds, em declarações que acabaram por despoletar uma resposta à medida por parte de Bielsa.

“Interpretar as decisões inovadoras que ele incorpora num jogo já é uma forma de me apaixonar pelo futebol. É um homem mágico, o que ele sabe fazer é extremamente difícil para eu tentar e já desisti. Mas já desisti pela admiração genuína que tenho pelo que ele faz. O maior elogio é ter conseguido, através de um grupo de jogadores, aproximar o jogo que eles alcançam daquilo que o futebol, como desporto, pode gerar. Todos os desportos têm um potencial de beleza que é muito difícil de conseguir e muito mais difícil de conseguir numa proporção elevada”, atirou o argentino, que jogava pela primeira vez no Etihad desde que alcançou a promoção à Premier League ao serviço do Leeds.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ora, para o Manchester City, o jogo deste sábado ficava mesmo no meio da eliminatória europeia contra o Borussia Dortmund, nos quartos de final da Liga dos Campeões. Os citizens venceram em casa na primeira mão, ao longo da semana, e vão jogar na Alemanha na próxima quarta-feira: o que significava que Guardiola, pegando nos 14 pontos de vantagem que tem para o Manchester United na liderança da Premier League, tinha toda a margem de manobra para poupar os habituais titulares e tê-los perfeitamente descansados no jogo europeu. Assim, Kyle Walker, Rúben Dias, Gündoğan, Rodri, De Bruyne, Mahrez e Phil Foden começavam todos no banco, enquanto que Nathan Aké, Mendy, Zinchenko, Ferran Torres e Gabriel Jesus eram todos titulares. Bernardo Silva e João Cancelo também começavam de início, assim como Sterling e Fernandinho, e o Leeds atuava com Hélder Costa e o ex-Sporting Raphinha no onze, já que Jack Harrison não podia jogar por fazer parte dos quadros do City.

Numa primeira parte interessante, o Manchester City foi sempre superior mas tinha alguma dificuldade em entrar na grande área do Leeds. A equipa de Marcelo Bielsa oferecia todo o corredor central, por onde Fernandinho e até John Stones avançavam praticamente sem oposição, mas depois formava uma armada difícil de ultrapassar à frente da baliza de Meslier. Sterling teve a primeira ocasião mais perigosa, com um remate cruzado que o guarda-redes do Leeds defendeu (19′), e Fernandinho obrigou Meslier a outra intervenção apertada depois de uma assistência de Stones (31′). O médio brasileiro, aliás, foi mesmo o melhor elemento dos citizens durante o primeiro tempo: com Zinchenko a jogar a médio e a assumir as tarefas mais defensivas daquele setor, Fernandinho tinha mais liberdade para aparecer junto à grande área e desequilibrar, como fez na melhor ocasião da equipa até ao intervalo, quando passou por dois adversários com a bola controlada e assistiu Sterling, que atirou ao lado (38′).

Já perto do final da primeira parte, porém, o Leeds demonstrou a eficácia que o Manchester City não mostrou ao longo de 45 minutos e abriu o marcador na primeira vez em que se aproximou da baliza de Ederson, já que tinha sido praticamente inofensivo em termos atacantes até então. Hélder Costa recebeu um passe longo na esquerda, bateu João Cancelo na receção e no um para um e colocou na grande área; Bamford, canhoto, decidiu oferecer o golo a Stuart Dallas e o médio rematou rasteiro para marcar (42′). Ainda antes do intervalo, de forma inexplicável e despropositada, Liam Cooper viu o cartão vermelho direto depois de uma entrada muito dura sobre Gabriel Jesus e deixou o Leeds reduzido a dez unidades com uma segunda parte inteira por disputar.