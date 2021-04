O deputado da Assembleia da República e presidente da Assembleia Municipal de Penacova, Pedro Coimbra, é o candidato socialista à presidência da Câmara daquele município com o objetivo de “continuar a ajudar o concelho”. “Nasci em Penacova, cresci em Penacova, sou presidente da Assembleia Municipal de Penacova e ligam-me ao concelho muitos laços. Portanto, entrego-me a esta causa com grande dedicação, com grande empenho e com grande motivação para continuar a ajudar o concelho de Penacova”, afirmou hoje o candidato, à agência Lusa.

Em comunicado divulgado, a Comissão Política de Penacova do PS explica que Pedro Coimbra, 48 anos, foi escolhido para candidato à Câmara, no sábado. A nota informa igualmente que atual presidente da Câmara, Humberto Oliveira, será o cabeça de lista à Assembleia Municipal. Humberto Oliveira exerceu funções de presidente da Câmara de Penacova durante 12 anos e não se pode recandidatar àquele cargo devido à limitação de mandatos.

O PS apresenta assim como cabeça de lista o nome de Pedro Coimbra, desafio que este aceitou com “muito gosto, com muita honra e com uma enorme motivação”, e assumindo que esta é uma candidatura “para mais do que um mandato”. Com 48 anos, Pedro Coimbra considera que os desafios para o futuro “são muito grandes” e tem entre as principais preocupações a criação de estratégias que ajudem a minimizar os impactos económicos e sociais que a situação pandémica deixará no território.

Olhando já para os próximos dez anos, considera que também há oportunidades para aproveitar e elege a captação e aproveitamento dos fundos comunitários como uma das mais importantes. Pretende interligar essa componente com medidas para “criar riqueza no concelho, para criar postos de trabalho, para criar infraestruturas públicas, para fixar populações e para atrair gente, mais jovens e menos jovens, cidadãos nacionais ou de outros países”.

Pedro Coimbra é licenciado em Engenharia Civil e fez o MBA para Executivos, (ambos na Universidade de Coimbra), já foi presidente do Conselho de Administração da Águas de Coimbra, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e foi membro da direção do Centro Distrital da Segurança Social de Coimbra.

Atualmente, é deputado da Assembleia da República, onde tem acompanhado a execução dos fundos comunitários e a preparação dos próximos programas de financiamento como o Plano de Recuperação e Resiliência e o Portugal 2030. Segundo a lei, as eleições autárquicas decorrem entre setembro e outubro.

Neste concelho do distrito de Coimbra, já foi igualmente anunciada a candidatura do PSD, que será liderada por Álvaro Coimbra. Nas autárquicas de 2009, após sucessivos mandatos na oposição, o PS afastou o PSD e regressou à presidência do município de Penacova, com Humberto Oliveira a derrotar o candidato social-democrata Luís Morgado.

Em 2013, o PSD candidatou Mauro Carpinteiro à Câmara à frente de uma coligação com o CDS, mas o PS ganhou as eleições mais uma vez. Há quatro anos, o socialista Humberto Oliveira foi eleito para um terceiro mandato, tendo derrotado o adversário do PSD, António Simões. O executivo municipal é atualmente constituído por quatro eleitos do PS e três do PSD.