As instalações nucleares de Natanz sofreram, este domingo, um incidente na rede de distribuição elétrica, noticiou a televisão estatal, que citou o porta-voz do programa nuclear civil do Irão.

Behrouz Kamalvandi não forneceu mais detalhes, adiantando apenas que não houve feridos.

Uma explosão em julho danificou as instalações de Natanz. Mais tarde, o Irão indicou que o incidente se deveu a sabotage.