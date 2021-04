O CEO da Tesla, Elon Musk, anunciou através do Twitter que a marca está prestes a lançar no mercado uma versão beta do seu sistema Full-Self Driving (FSD), para que os condutores com modelos da Tesla o possam experimentar. Avança ainda que a versão beta, bem como a definitiva do FSD, dependerá exclusivamente das imagens recolhidas pelas câmaras e não, como é habitual, dos LiDAR ou até dos radares, com estes últimos a serem utilizados até aqui como parte do Autopilot, da versão mais simples à complexa.

Turned on FSD in a parking lot, and it went all the way to the destination without having to touch a thing.

No speed adjustments. No hitting the accelerator. Nothing.

The craziest part? It was completely normal.

You’re going to love trying it on your own car. @elonmusk pic.twitter.com/KHdy54YhHl

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) April 9, 2021