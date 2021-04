O cabeça-de-lista do Chega para a Câmara de Odivelas vai ser o líder do núcleo local, Nuno Beirão, e o militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) Hugo Ernano candidata-se à Assembleia Municipal, disse à agência Lusa fonte partidária. Segundo aquela fonte da força política de extrema-direita parlamentar, a lista completa vai ser divulgada ainda esta semana, prevendo-se uma cerimónia específica de apresentação dos protagonistas para os sufrágios de setembro/outubro naquele concelho limítrofe da Grande Lisboa.

Hugo Ernano atingiu mortalmente a tiro uma criança de 13 anos durante uma perseguição, após um assalto, em São Antão do Tojal, Loures, em 2008. O militar veio a ser condenado a pena de prisão efetiva de nove anos por homicídio simples, com dolo eventual, mas o Tribunal da Relação de Lisboa viria a reduzi-la, já em 2014, para quatro anos de pena suspensa (homicídio simples por negligência grosseira) e indemnização de 45 mil euros à família em vez dos 80 mil sentenciados em primeira instância. Seguiram-se mais recursos de ambas as partes, para Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal Constitucional, e o valor final da indemnização cifrou-se em 44 mil euros para a mãe da criança e 11 mil euros para o pai.

Em Odivelas, os elencos governativos têm sido liderados pelo PS desde a criação do município, em 2001. Há quatro anos, as eleições foram ganhas por Hugo Martins, que desempenhava as funções desde 2015, após suceder a Susana Amador, eleita deputada, com um total de seis assentos.

Há ainda três vereadores sociais-democratas (coligação com CDS-PP) e dois da Coligação Democrática Unitária (PCP/”Os Verdes”). As eleições para os cidadãos escolherem a configuração de executivos municipais, assembleias locais e juntas de freguesia têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal, há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).