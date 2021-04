O PCP considera que a forma como se tem arrastado no tempo” a Operação Marquês é “inaceitável” para o cidadão comum.

Os comunistas divulgaram este domingo uma curta nota de reação à decisão do processo de instrução, que determinou a ida de José Sócrates a julgamento por crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documentos (deixando cair acusações de corrupção e fraude fiscal).

Começando por registar que “foi finalmente proferida a decisão instrutória do processo da «Operação Marquês”, o PCP nota que a mesma será objeto de recurso em algumas partes pelo Ministério Público. O caso judicial que envolve o ex-primeiro-ministro é, reconhece o partido, de “inequívoca complexidade e dimensão”. No entanto, acrescenta, “tem-se arrastado no tempo de forma que é inaceitável aos olhos do cidadão comum”.

Os comunistas constaram ainda que o processo judicial está longe do seu fim, uma vez que a decisão instrutória não é definitiva. E defendem que “todo o processo deve seguir, tão rápido quanto possível” para julgamento.