Portugal regista pior domingo desde o último fim de semana antes do desconfinamento

Duas das seis pessoas que morreram nas últimas 24 horas por Covid-19 tinham entre 60 e 69 anos. Três tinham 80 anos ou mais e uma estava na casa dos 70 anos. Quatro das seis mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, enquanto duas ocorreram na região Norte.

Também foi em Lisboa e Vale do Tejo que se registou a maioria dos novos casos de infeção: 200 nesta região, 183 no Norte, 62 no Centro, 41 nos Açores, 33 no Algarve, 31 na Madeira e 16 no Alentejo. A maioria (86) dos casos ocorreu na faixa etária dos 30 aos 39 anos.

Setenta e nove dos 566 novos casos identificados nas últimas 24 horas verificaram-se na faixa etária dos 50 aos 59 anos. Seguem-se os 20-29 anos (74 casos), 40-49 anos (69 casos), 60-69 anos (67 casos), 0-9 anos (58 casos), 10-19 anos (57 casos), 70-79 anos (41 casos) e 80 anos ou mais (35).