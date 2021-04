Rúben Amorim não tem por hábito trazer à conversa antes nem depois dos encontros os registos históricos que a equipa consegue alcançar e também por isso houve um “peso” diferente quando falou na fasquia da maior série sem derrotas no Campeonato que poderia ser atingida na receção ao Famalicão, num total de 26 jornadas sem qualquer desaire entre 20 vitórias e seis empates. “Com este jogo podemos alcançar a melhor série sem perder do clube mas nós queremos ganhar. E, concordem ou não, entendo que a equipa está a melhorar. Por isso, temos de continuar o nosso caminho, voltar a ganhar é o único remédio e não temos de olhar para os outros porque dependemos apenas de nós”, destacou. Dito e feito, mesmo numa noite que teve tudo menos festa.

Com a vitória frente ao conjunto de Ivo Vieira, que no comando dos famalicenses somava antes desta partida em Alvalade duas vitórias e um empate com oito golos marcados e apenas dois sofridos, o Sporting igualou a série alcançada pela equipa de 2001/02, que depois da derrota fora em Braga, a terceira em oito jornadas nesse início de temporada, fez 18 vitórias e oito empates para conquistar aquele que foi o último título dos leões com Laszlo Bölöni no comando. Antes já tinha sido superado o registo de 1999/00, outra época que terminou com a vitória no Campeonato, em que a formação orientada por Augusto Inácio esteve 23 encontros sem perder entre a derrota nas Antas com o FC Porto e em Alvalade com o Benfica, na penúltima ronda (18 vitórias e cinco empates).

Em termos globais, existe ainda um outro recorde no clube que pode ser atingido na atual caminhada e que são 29 encontros consecutivos a contar para o Campeonato sem derrotas, numa série que começou em 1969/70, com uma vitória frente à CUF em Alvalade depois de um desaire por 3-0 em Coimbra, e se prolongou até à temporada seguinte de 1970/71, quando os leões perderam em casa com o Barreirense por 1-0 na 14.ª jornada. Ao todo, o conjunto liderado por Fernando Vaz conseguiu 23 vitórias e seis empates ao longo de mais de um ano.

Olhando para o que falta do calendário, o Sporting, que tem agora seis pontos de avanço em relação ao FC Porto, vai agora ao Algarve defrontar o Farense (sexta-feira à noite), seguindo-se uma receção ao Belenenses SAD antes da deslocação a Braga. Nas últimas cinco jornadas, os leões jogam com o Nacional em Alvalade, deslocam-se a Vila do Conde para defrontarem o Rio Ave, recebem o Boavista, jogam com o Benfica na Luz e acabam em casa com o Marítimo. Pelo meio, à 31.ª jornada, haverá também clássico entre Benfica e FC Porto em Lisboa.

Há ainda um outro registo em aberto para a formação verde e branca, que passa por fazer todo um Campeonato sem qualquer derrota, algo que aconteceu apenas quatro vezes no futebol português e com outros clubes como protagonistas: o Benfica de Jimmy Hagan foi campeão em 1972/73 com 28 vitórias e apenas dois empates, com um total de 101 golos marcados e apenas 13 consentidos; o Benfica de John Mortimore em 1977/78, que ficou na segunda posição com os mesmos pontos do FC Porto e que somou 21 vitórias e nove empates; o FC Porto de André Villas-Boas em 2010/11, campeão com 27 vitórias e três empates; e o FC Porto de Vítor Pereira (ex-adjunto de Villas-Boas) em 2012/13, campeão com mais um ponto do que o Benfica tendo 24 vitórias e seis empates.