Boletim DGS. Com a incidência e o R(t) a subir, Portugal está cada vez mais perto do "amarelo"

Mortes confirmadas na região Norte e Lisboa e Vale do Tejo. E acima dos 70 anos

Segundo o boletim da DGS, uma das mortes foi confirmada na região Norte e outra em Lisboa e Vale do Tejo. Já em termos de novas infeções, foi no Norte que mais casos foram detetados nas últimas 24 horas (70), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (60), o Alentejo (52), a Região Autónoma da Madeira (27), Região Autónoma dos Açores (23), Algarve (21) e Região Centro (18 novos).

As mortes registadas foram de um homem na casa dos 70 aos 79 anos e de outro homem com 80 ou mais anos. Ao todo, já morreram 8.888 homens e 8.030 mulheres devido à Covid-19.