(Em atualização)

O Ministério Público (MP) pediu uma pena entre oito a 16 anos de prisão para os três inspetores do SEF por ofensa à integridade física — excluindo o crime de homicídio pelo qual estavam acusados. “A morte [de Ihor Homeniuk] só pode se imputada à conduta dos arguidos”, afirmou, acrescentando que houve “negligência“, “falta de misericórdia” e a “omissão de solidariedade”.

Sabiam que essas ofensas corporais graves podiam pôr em risco a vida da vítima e conformaram-se”, declarou ainda.

A Procuradora da República Leonor Machado entendeu no entanto que o arguido Bruno Sousa deve ser condenado a uma pena menor, nunca inferior a oito anos de prisão, por considerar que foi “fortemente influenciado pelos outros” arguidos e pelo facto de ter “poucos anos de experiência”. Já quanto aos inspetores Luís Silva e Duarte Laja, a magistrada defendeu uma condenação entre os 12 e 16 anos, mas nunca inferior a 13 anos.

A magistrada começou por lembrar que, ao longo do julgamento, foram usados “eufemismos” como “acalmar, apaziguar ou conter” para explicar a atuação dos três inspetores do SEF.E defendeu que as condições em que Ihor Homeniuk ficou “são condições de detenção”. “Estava confinado num espaço pequeno, já desesperado porque não tinha acesso aos seus bens, ao dinheiro, não podia usar o telemóvel e não há noticia de que lhe tenha sido explicado, com esta falta de um tradutor, que podia ter feito uma chamada”, explicou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Procuradora admitiu que o cidadão ucraniano “podia ter problemas psiquiátricos relacionados com abstinência do álcool e tabaco”, mas “não só”: também o “desespero de não ter conseguido autorização de entrar para Portugal” e a “espera enorme” a que foi sujeito.

O Ihor [Homeniuk] estava a morrer e mesmo assim tentaram que fizesse a viagem de regresso, tal era a pressão, a necessidade de fazer a viagem”, criticou a Procuradora.

Lembrando que “o objeto deste processo é o comportamento dos inspetores e não os factos que antecederam e sucederam a sua intervenção”, a Procuradora considerou logo no início das suas alegações que se deve extrair certidão pela prática de crimes cometidos por “outras pessoas”, como vigilantes e outros inspetores do SEF que contactaram Ihor Homeniuk no aeroporto de Lisboa.

Depois do MP, segue-se agora as alegações finais do advogado da viúva de Ihor Homeniuk e, por fim, os três advogados de defesa — têm, cada um, o máximo de uma hora para apresentarem os seus argumentos finais.

Os inspetores Luís Silva, Bruno Sousa e Duarte Laja foram acusados no final de setembro, cada um, por um crime de homicídio qualificado em coautoria. Duarte Laja e Luís Silva respondem ainda por um crime de posse de arma proibida. No entanto, na última sessão, o tribunal que os está a julgar anunciou que está a ponderar uma alteração da qualificação jurídica dos factos, pondo em aberto a hipótese de serem condenados por ofensa à integridade física grave qualificada, agravada pelo resultado.

Ihor Homenyuk morreu a 12 de março no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa, dois dias depois de ter desembarcado, com um visto de turista, vindo da Turquia. De acordo com a acusação, o SEF terá impedido a entrada do cidadão ucraniano e decidido que teria de regressar ao seu país no voo seguinte. As autoridades terão tentado por duas vezes colocar o homem de 40 anos no avião, mas este terá reagido mal. Terá então sido levado pelo SEF para uma sala de assistência médica nas instalações do aeroporto, isolado dos restantes passageiros, onde terá sido amarrado e agredido violentamente por três inspetores do SEF, acabando por morrer.

Apesar de no relatório o SEF ter descrito o óbito como natural, o médico que autopsiou o corpo não teve dúvidas de que tinha havido um crime, alertando imediatamente a PJ, que acabaria também por receber uma denúncia anónima que referia que Ihor Homenyuk tinha ficado “todo amassado na cara e com escoriações nos braços”. Os inspetores Luís Silva, Bruno Sousa e Duarte Laja foram detidos no final de março e encontram-se em prisão domiciliária por causa da pandemia de Covid-19.