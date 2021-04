A Alemanha ultrapassou os três milhões de casos de Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com dados do Instituto de virologia Robert Koch (RKI) atualizados esta segunda-feira.

O número total de infeções desde o início da pandemia situa-se em 3,011 milhões, mais 13.245 do que no dia anterior. Desde o início da pandemia morreram no país europeu 78.452 pessoas devido à Covid-19, indicou o RKI.

A chanceler, Angela Merkel, interveio novamente durante o fim de semana numa reunião dos deputados do seu partido a favor de uma forma rigorosa de confinamento nacional por um período relativamente curto. O objetivo é tentar conter a terceira vaga da pandemia no país, que continua a crescer, apesar das restrições de movimento já em vigor.

Além disso, o seu governo planeou endurecer a legislação nacional, de modo a poder impor “lockdowns” a nível nacional, incluindo a imposição de recolher obrigatório noturno, mesmo que isso signifique ultrapassar a resistência local ou regional.

Esta alteração à legislação existente quebra um tabu na Alemanha, onde o federalismo dá às regiões importantes prerrogativas em matéria de saúde. No entanto, várias regiões têm sido acusadas de serem laxistas ao lidar com a pandemia.