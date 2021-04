Há quem lhe chame a (verdadeira) profissão mais antiga do mundo. A consideração pode até ser exagerada, mas a espionagem pratica-se, com os propósitos que lhe conhecemos, desde tempos imemoriais.

Como na batalha de Cadés, junto à atual fronteira sírio-libanesa, que colocou frente a frente o exército Egípcio, liderado pelo Faraó Ramsés II, e os Hititas, sob o comando do Rei Muwatalli II. Fazendo-se passar por desertores junto dos homens de Ramsés II, dois espiões hititas conseguiram convencer o Faraó que os rivais ainda estavam longe e que havia tempo e espaço para prosseguir a marcha. O líder egípcio ordenou então aos seus homens que avançassem no terreno, sem medos nem precauções especiais. Resultado: estes quase caíam numa emboscada. Quase, porque entretanto capturaram dois outros espiões que, sob tortura, confessaram tudo — afinal, o exército Hitita esperava-os por perto, pronto a atacar. Estávamos em 1274 A.C.

Avancemos 3200 anos no calendário. Em 1940, os Aliados estão em clara desvantagem na II Guerra Mundial. A ‘blitzkrieg’ das forças do Eixo é assoberbante. A Alemanha ocupa a França, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo a 10 de maio, no mesmo dia em que Winston Churchill é nomeado Primeiro-Ministro do Reino Unido. A invasão alemã às ilhas britânicas é evitada apenas a muito custo durante os meses seguintes.

Churchill sabe que vai precisar do envolvimento dos Estados Unidos para vencer a guerra e decide instalar uma missão secreta em terreno norte-americano, designada BSC (British Security Coordination). Nomeia o canadiano William Stephenson, um herói da I Guerra Mundial, como diretor de operações. O raio de ação da BSC é enorme — vai desde influenciar a opinião pública a uma potencial participação dos EUA na guerra até formar agentes a quem seriam atribuídas importantes missões de espionagem.

O campo de treino desses agentes é instalado numa área com 113 hectares na margem norte do Lago Ontario, cerca de 60 quilómetros a Este de Toronto. Oficialmente, é designada Escola de Treino Especial nº103 mas ficará para a história como Camp X, ou Acampamento X.

Abre a 6 de dezembro de 1941, na véspera do bombardeamento de Pearl Harbor, que precipita o envolvimento dos Estados Unidos no conflito. Ao longo dos três anos seguintes forma mais de 2000 agentes — muitos deles são enviados para missões de risco em território inimigo e no Sul da Europa, nomeadamente em França, Espanha e até em Portugal que nesta época vê passar por Lisboa a fina flor da espionagem internacional.

Alguns dos agentes ali formados ficarão ainda conhecidos pelas suas carreiras no pós-guerra, casos do publicitário David Ogilvy, fundador da agência Ogilvy & Mather e um dos nomes históricos da publicidade mundial, de Ian Fleming, criador da personagem James Bond, para a qual, alegadamente, se terá inspirado em William Stephenson, de Paul Dehn, argumentista especializado em filmes de espionagem, como Goldfinger, O Espião que Saiu do Frio ou Duas Plateias para a Morte e o do autor de livros infantis Roald Dahl, responsável por clássicos como Charlie e a Fábrica de Chocolate ou O Fantástico Senhor Raposo.

Do Acampamento X a “X Company”

A história descrita acima — ou parte dela, pelo menos — chega aos ecrãs do AXN já a 15 de abril às 22.50, hora de transmissão do primeiro episódio de “X Company”. Esta série relata os desafios enfrentados por cinco personagens — Aurora, Alfred, Neil, Harry e Tom — que são recrutados para se formarem como espiões na Escola de Treino Especial nº103, vulgo Camp X.

As suas vidas mudam instantânea e radicalmente e os cinco passam a ter de confiar no seu instinto de sobrevivência para conseguir completar as missões arriscadas que lhes são atribuídas, muitas delas em território inimigo, em plena II Guerra Mundial. Os seus limites físicos e psicológicos são constantemente postos à prova, enquanto os espetadores se debatem com uma dúvida: será que conseguirão completar as suas missões?

Mark Ellis e Stephanie Morgenstern são autores do argumento, e entre os atores principais encontramos caras conhecidas de outras produções, tais como Evelyne Brochu (Orphan Black), Jack Laskey (Endeavour), Warren Brown (Luther), Connor Price (Being Human), Dustin Milligan (90210) e Hugh Dillon (Flashpoint).