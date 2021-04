Em atualização

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois de um tiroteio perto de um centro de vacinação contra a Covid-19 em Paris, capital da França.

De acordo com a imprensa francesa, o atirador fugiu numa mota e está a ser procurado pelas autoridades, que abriram uma investigação. As motivações na origem do ataque não são conhecidas.

​O ataque ocorreu à entrada do Hospital Henry Dunant, uma unidade privada gerida pela Cruz Vermelha francesa que tem sido utilizada como centro de vacinação contra a Covid-19.

Une fusillade vient de se produire à proximité d’un hôpital à Paris (16eme). 1 mort et 1 blessé grave. pic.twitter.com/F5Vw1stNfM — Remy Buisine (@RemyBuisine) April 12, 2021

Segundo o Le Parisien, a vítima mortal é um homem, que não resistiu aos ferimentos. A outra vítima é uma mulher,que trabalhava como segurança naquele hospital, e está a receber tratamento nos cuidados intensivos do hospital.