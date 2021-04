Rúben Amorim foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da expulsão no final do jogo com o Famalicão. Desta forma, o técnico do Sporting vai falhar as próximas três jornadas, em que os leões defrontam o Farense, o Belenenses SAD e Sp. Braga.

