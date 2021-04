Num mundo em que mais de 400 milhões de pessoas não têm acesso a cuidados básicos de saúde, criar impacto social implica colocar este tema na ordem do dia. Por isso, desde a sua fundação que a Casa do Impacto — o hub de empreendedorismo social e ambiental da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa — tem na saúde de qualidade uma das suas prioridades mais valorizadas.

Saúde mental em destaque

A atual pandemia evidenciou fragilidades em várias áreas mas, ao mesmo tempo, chamou a atenção para a urgência em tornar a saúde acessível e trouxe para a ribalta as questões da saúde mental. É a realidade dos dias de hoje, em que as famílias estão praticamente fechadas em casa, por longas semanas ou meses nos períodos de confinamento. E se houve tempos em que era quase tabu falar em abordagens de saúde mental, hoje fala-se nelas sem rodeios e procuram-se abertamente apoios e estratégias para superar as dificuldades neste campo.

Que o diga a ZenKlub, uma Startup que disponibiliza aconselhamento psicológico online flexível e a valores competitivos residente na Casa do Impacto que, de 2019 para 2020, viu a sua carteira de clientes aumentar 600% — no caso dos particulares e 1300% no segmento corporate. Trata-se de uma plataforma digital de saúde mental cujos serviços assentam em 3 pilares:

Consultas: com psicólogos, psiquiatras, coaches, psicoterapeutas

Conteúdos: testes, informações, meditações, etc.

Ferramentas: que promovem o autoconhecimento e a evolução da pessoa.

A empresa tem como missão promover um estilo de vida saudável e, ao mesmo tempo, acabar com os estigmas sobre este tipo de serviço.

A Hug-a-Group, por sua vez, é uma plataforma de vídeo focada em saúde mental que combina grupos de suporte online com terapia individual. Lançou, recentemente, uma aplicação móvel através da qual qualquer pessoa pode ter acesso a grupos de apoio moderados por psicólogos, através de videochamada. Por um valor significativamente reduzido, o cliente beneficia ainda de vídeos e exercícios guiados de auto-ajuda e de um espaço de comunidade onde o utilizador pode partilhar as suas ideias/preocupações, de forma anónima, afastando assim a sensação de isolamento. Esta startup participou no programa de aceleração RISE for Impact da Casa do Impacto e, desde então, em inúmeras iniciativas do Polo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Doentes oncológicos também são prioritários

As doenças oncológicas atingem cada vez mais pessoas e os estudos indicam que a tendência é um aumento constante em todo o mundo. A Mentora Health, uma das startups investidas pelo programa de investimento +Plus da Casa do Impacto, dirige-se ao doente oncológico.

Inicialmente, o seu fundador pretendia oferecer-lhes recomendações de atividade física mas, ao desenvolver a ideia, percebeu que este tipo de doente precisa de muito mais. Assim, esta startup tecnológica pode ser comparada a um assistente digital que, de forma personalizada, recomenda as práticas mais adequadas de alimentação, atividade física e estratégias de psicologia. A Mentora Health permite também o registo e monitorização de sintomas e efeitos adversos dos tratamentos oncológicos, contribuindo para uma melhor compreensão e gestão da doença. Cria, desta forma, um impacto positivo na qualidade de vida e no tempo de sobrevivência.

Também com o intuito de melhorar a qualidade de vida e promover o bem-estar psicológico dos doentes oncológicos e dos seus cuidadores, a WeGuide é uma aplicação desenvolvida pela Associação Terra dos Sonhos. Consiste no apoio, por um profissional “Guia em Saúde”, que acompanha o doente e o seu familiar/cuidador informal, ao longo de um período pré-estabelecido, fazendo pontes no ecossistema de saúde, dando estrutura, apoio prático, confiança e suporte a vários níveis. O objetivo é reduzir a ansiedade e a fragilidade emocional destas pessoas, bem como promover a articulação de um sistema de saúde com acesso à informação clara e organizada além da facilitação de recursos que, muitas vezes, não estão disponíveis para as famílias em geral de uma maneira óbvia. O projeto vai abranger 80 doentes no Hospital de Santa Maria (Lisboa) e 40 doentes num segunda unidade de saúde, a definir.

Enquadrado no programa Portugal Inovação Social e no âmbito da iniciativa Projetos de Impacto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa em parceria com o Banco Montepio, foram investidos 1.350.000 euros para projetos de inovação social. Na categoria das Parcerias para o Impacto foram selecionados sete projetos, entre os quais a WeGuide.

Os eventos pela saúde

Além de alavancar, financiar e incubar projetos que se transformam em startups e depois em empresas, a Casa do Impacto procura alimentar o ecossistema de impacto e criar ambiente para que as ideias vencedoras surjam e se desenvolvam:

Thursdays with Impact – Todos os meses, na primeira quinta-feira, a Casa reúne um painel de profissionais de prestígio para debater questões ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Só em 2020, foram realizados setes destes eventos dedicados ao ODS Saúde de Qualidade, que contaram com convidados como: Ricardo Mexia, Médico de Saúde Pública e Epidemiologista, Pedro Marques, Founder da Hug-a-Group, Maria Tavares Leal, Leadership Consulting Manager at Boyden Global Executive Search Portugal, Paulo Carvalho, Diretor Executivo do ISEG – Lisbon School of Economics & Management, Rui Godinho, Diretor da Direção de Infância e Juventude da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Marco Fernandes, Presidente Executivo PME investimentos e até eventos com convidados internacionais, como o autor Dr. Michael Greger, num evento promovido pela Startup residente The Minimal Mag – um projeto editorial e de inovação social que coloca as pessoas no seu centro gravitacional – numa conversa sobre nutrição, segurança alimentar e saúde pública.

Este ano, o mês de Abril é dedicado ao terceiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3). Dia 1 e 8 foram realizados os Thursdays with Impact com os seguintes convidados: Francisco Pessoa e Costa, Diretor de Estudos, Planeamento e Controlo de Gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, José Simões, co-Founder da ZenKlub, Nuno Gato, co-Founder da Mentora Health e Vitor Crespo, Partner da HealthTech Lisboa, e Professor João Gorjão Clara, Médico especialista de Medicina Interna.

Santa Casa Challenge – é o instrumento de financiamento da Casa do Impacto que lança o desafio para a criação de soluções tecnológicas inovadoras que dêem origem a plataformas, dispositivos, aplicativos, conteúdos digitais, serviços web ou de comunicação. Em abril do ano passado, em pleno embate pandémico, a edição procurou respostas para os desafios da COVID19 junto da população idosa, ao nível da comunicação e da relação com a família, os serviços de saúde, a comunidade, etc. Em cerca de um mês, o concurso reuniu 74 projetos candidatos portugueses e estrangeiros (Brasil, Itália, Reino Unido, Bélgica e Alemanha). Venceram dois projetos que receberam um total de 50 mil euros para o seu desenvolvimento.

Em 2021, e ainda em estado de pandemia, o Santa Casa Challenge torna a ser dedicado à Saúde, desta vez com especial atenção aos problemas da saúde mental e às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade. As candidaturas estão a ser analisadas e haverá três vencedores: 15.000€ para o grande vencedor, um pack de incubação para 2 elementos de cada projeto na Casa do Impacto durante um ano para o 1.º e 2.º lugar. Os três vencedores recebem Alpha Packs para a Web Summit 2021 onde poderão mostrar ao mundo a sua ideia.

Tech4COVID19 — quando a pandemia abalou Portugal, cerca de 200 empreendedores da comunidade tecnológica portuguesa juntaram-se e criaram, num fim-de-semana, um movimento que pretendia criar soluções tecnológicas que ajudassem a população a ultrapassar o desafio do COVID-19. Em poucas semanas esta comunidade chegou a um milhar de pessoas, prontas a apresentar soluções de combate à pandemia. A Casa do Impacto associou-se à causa e foi parceira da iniciativa que contou mais de 40 projetos em áreas tão diversificadas como educação, saúde, exclusão social, envelhecimento, entre outros.

Um desses projectos, promovido pela GoParity — uma startup portuguesa da Casa do Impacto — foi a campanha Stop Covid-19, que visava angariar fundos para a compra e disponibilização de ventiladores e equipamento de proteção para profissionais de saúde na linha da frente do combate ao novo coronavírus.

acalma.online — também no âmbito do movimento Tech4COVID19, a Casa do Impacto desenvolveu uma plataforma de apoio psicológico, com o apoio das Startups de Impacto ZenKlub, Doctorino e Hug-a-Group e em parceria com a WithCompany e a Doctor Spin. A plataforma oferecia vídeo-consultas online e gratuitas de apoio psicológico especializado, com o objetivo de responder eficazmente aos efeitos da pandemia na saúde mental. Esta iniciativa da Casa do Impacto, estruturou-se em volta da perceção clara de que o estado de “emergência mental” caminharia a par com o Estado de Emergência. Ativa do dia 4 de abril ao dia 31 de julho de 2020, atendeu mais de mil pessoas e reuniu 100 psicólogos voluntários.

Segundo um relatório de avaliação de impacto, o acalma.online obteve a pontuação de 8,8 em 10 (N=142) quanto à elevada satisfação com o serviço; e 8,4 em 10 (N=142) quanto ao elevado impacto do apoio na melhoria do bem-estar individual imediato.

Social Good Summit — é o evento da Fundação das Nações Unidas, organizado e curado em Portugal pela It’s About Impact (residente da Casa do Impacto), e powered by Casa do Impacto, com o apoio do Banco Montepio. A edição foi centrada no impacto da COVID-19 no presente e futuro da Economia Social, com especial destaque para os seguintes objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): ODS 1 – Erradicar a Pobreza; ODS 3 – Saúde de Qualidade; ODS 4 – Educação de Qualidade; ODS 5 – Igualdade de Género; ODS 8 – Trabalho Digno e Crescimento Económico; ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis; e o ODS 13 – Ação Climática.

No evento também foi dada especial atenção à área da saúde mental, ameaçada pela pandemia da COVID-19 pela necessidade do distanciamento social. A consciencialização para a importância da saúde mental, a luta contra o estigma associado e a educação sobre o tema, o acesso democrático à saúde mental e a necessidade de inovação nos projetos, foram alguns dos assuntos no debate entre Ana Matos Pires, médica psiquiatra, Inês Sequeira, Diretora da Casa do Impacto, Sandro Resende, fundador do projeto Manicómio e Miguel Fontes, diretor da Startup Lisboa.