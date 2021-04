Boletim DGS. Casos continuam a subir, internamentos em queda

O Norte foi a região que mais casos viu registados no boletim desta terça-feira, com 153 das 408 infeções identificadas no último dia, ou seja, 37,5% do total do país.

É a terceira vez este mês que o Norte lidera no número de casos diários, depois do boletim desta segunda-feira (70 casos contra 60 de Lisboa e Vale do Tejo) e do passado sábado, dia 10 (216 contra 153).

Esta terça-feira, Lisboa e Vale do Tejo teve 137 casos, seguindo-se o Centro (48), Alentejo e Açores (ambos com 24), Algarve (13) e Madeira (9).

Em todo o caso, as recuperações seguem a ritmo elevado — mais 746 num só dia, num total de 785.809 desde que a pandemia chegou a Portugal — levando o número de casos ativos a baixar mais uma vez. Agora, são menos 343, para um total de 25.441 — o valor mais baixo desde 30 de setembro.