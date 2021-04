O concerto dos Iron Maiden em Portugal já não vai acontecer em 2021. Em comunicado, a promotora do espectáculo informa que o concerto foi adiado para 31 de julho de 2022. O local continua a ser o Estádio Nacional, em Oeiras.

A banda britânica de heavy-metal decidiu adiar toda a sua digressão internacional “Legacy of the Beast”, prevista para este ano, devido à pandemia da Covid-19. Entre os espectáculos adiados consta a atuação em Portugal, que terá como convidados especiais as bandas Within Temptation e Airbourne.

O comunicado enviado à imprensa cita uma nota oficial assinada pela banda, na qual se lê: “Lamentamos anunciar que as datas de junho e julho da IRON MAIDEN – Legacy of the Beast Tour 2021 foram adiadas devido à contínua renovação de restrições — impostas pela pandemia de COVID-19 — aos espetáculos ao vivo e às viagens. Os concertos da digressão europeia Legacy of the Beast terão agora lugar no verão de 2022. Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para estas novas datas”.

O concerto em Portugal encerrará a digressão internacional dos Iron Maiden, que começará em junho de 2022 e que levará a banda a locais como Finlândia, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, República Checa, Noruega, França, Países Baixos, Suíça, Alemanha, Itália, Áustria, Suécia, Polónia e Espanha (Barcelona).