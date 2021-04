Depois da leitura da decisão instrutória da Operação Marquês, José Sócrates dará a sua primeira entrevista esta quarta-feira à TVI. Entrevista que vai ser analisada num Contra-Corrente Especial do José Manuel Fernandes, na Rádio Observador, na quinta-feira de manhã, que contará com a participação dos ouvintes.

Os 28 arguidos da Operação Marquês (19 pessoas singulares e 9 empresas) chegaram a esta fase processual acusados de um total de 189 crimes. Desses 28, apenas cinco vão enfrentar um julgamento, num número global de crimes que passou de 189 para 17. José Sócrates foi um dos que viu a lista encolher: de 31 crimes de que indiciado, o antigo primeiro-ministro vai a julgamento apenas por seis. Ricardo Salgado também: dos 21 crimes de que foi acusado, ficaram três.

Dos 31 crimes de que estava acusado José Sócrates:

Vai a julgamento por:

— 3 crimes de branqueamento de capitais;

— 3 crimes de falsificação de documentos;

Não vai a julgamento por:

— 3 crimes de corrupção passiva de titular de cargo político;

— 13 crimes de branqueamento de capitais;

— 6 crimes crimes de falsificação de documentos;

— 3 crimes de fraude fiscal qualificada.