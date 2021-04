O regulador do medicamento norte-americano (FDA, Food and Drug Administration) recomendou a suspensão do uso da vacina da Johnson & Johnson contra a Covi-19 em todos os estabelecimentos de saúde federais e aconselhou os estados a fazerem o mesmo, noticiou o jornal The New York Times.

Em causa está a formação de coágulos sanguíneos raros em seis pessoas, nos Estados Unidos, nas duas semanas após a administração da vacina de dose única. Todos os casos reportados são de mulheres entre os 18 e os 48 anos, uma morreu e outra foi internada em estado grave.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.

— U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021