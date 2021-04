Centenas de manifestantes desafiaram na noite de segunda-feira o recolher obrigatório imposto na cidade norte-americana de Minneapolis para protestar contra a morte do jovem afro-americano Duante Wright, durante um controlo policial, este fim de semana.

Os manifestantes reuniram-se em frente à esquadra de polícia no Brooklyn Center, no subúrbio de Minneapolis. Após o recolher obrigatório às 19h00, eclodiram confrontos entre manifestantes e agentes da polícia de choque da Polícia Estadual do Minnesota. De acordo com relatos dos meios de comunicação locais, houve detenções e, paralelamente aos confrontos, também pilhagem de lojas. Algumas das empresas da zona que não foram pilhadas foram defendidas por civis armados.

No domingo, durante um controlo de trânsito no Brooklyn Center, uma agente branca disparou, alegadamente “acidentalmente”, contra o afro-americano Daunte Wright, de 20 anos, de acordo com uma conferência de imprensa realizada segunda-feira pelo chefe de polícia local, Tim Ganno. Segundo Ganno, a agente queria usar uma arma de eletrochoque conhecida como “taser” para imobilizar Wright, mas enganou-se e disparou um tiro com a arma de serviço, matando o homem.

O veículo foi intercetado porque não tinha alguns papéis em ordem. As autoridades pediram a Wright para se identificar e depois perceberam que havia um mandado pendente por não comparecer em tribunal pelos crimes de posse ilegal de arma e por resistir à detenção. Quando tentaram detê-lo, o jovem resistiu, tentando voltar para o veículo, e foi baleado pela polícia.