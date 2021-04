Todos queremos um mundo cada vez mais sustentável, mas a verdade é que, de cada vez que cozinhamos num fogão a gás, usamos embalagens de plástico, fazemos café com cápsulas, aquecemos a casa no inverno com aquecedores a gás ou refrescamo-la no verão com aparelhos de ar condicionado, estamos a recorrer a fontes de energia não renováveis, o que contribui não só para a destruição de recursos naturais como também para o aumento da poluição ambiental. Segundo dados da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), cerca de 38% da eletricidade consumida em Portugal é oriunda de fontes não renováveis, como o gás natural, o petróleo ou o carvão. Para reduzirmos a pegada ambiental e contribuirmos para um planeta mais verde, é prioritário recorrer a fontes de energia renováveis que não emitam gases com efeitos de estufa, como a água, o vento ou o sol.

Num país como Portugal, em que o sol brilha durante praticamente todo o ano, a energia solar acaba por ser aquela que mais facilmente pode ser aproveitada por qualquer um de nós. E se antes isto parecia demasiado complexo ou caro para ser levado a cabo, hoje há cada vez mais soluções simples e acessíveis para o pôr em prática. É o caso dos painéis solares SOLSTRALE – resultado de uma parceria entre a IKEA e a Contigo Energia – que passam a permitir que possa produzir a sua própria energia elétrica em casa e contribuir para um mundo mais limpo e sustentável.

Além de procurar reduzir o seu próprio impacto ambiental em tudo o que faz, a IKEA está também fortemente empenhada em apoiar a maioria das pessoas a dar passos para o conseguir. Neste caso, a começar nos seus próprios telhados. Para que nem um raio de sol seja desperdiçado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Porquê energia solar na minha casa?

Se ainda está indeciso em relação a produzir a sua própria energia, nós damos-lhe cinco boas razões para avançar:

Poupar na conta de eletricidade – Com os painéis SOLSTRALE é possível economizar até 50% na conta de eletricidade, obtendo um retorno do investimento entre cinco a nove anos, conforme o tamanho dos sistemas instalados. E se produzir mais energia do que a necessária para consumo próprio, pode enviar o excesso produzido diretamente para a rede elétrica.

Reduzir a pegada ambiental – A energia solar é limpa, inesgotável e amiga do ambiente. Só em Portugal, o setor da produção de energia elétrica tem sido responsável por cerca de 25% das emissões de gases com efeito de estufa (dados APREN), valor que pode diminuir com a adoção de estratégias individuais como a instalação de painéis solares.

Valorizar o imóvel – Um imóvel com painéis fotovoltaicos tende a ser valorizado, não só porque apresenta uma característica cada vez mais procurada à medida que a consciência ambiental aumenta, mas também porque tem melhor classificação na certificação energética.

Instalação e manutenção simples – A instalação é fácil e a manutenção praticamente inexistente. O sistema SOLSTRALE destaca-se por constituir uma solução chave-na-mão, que inclui simulação e estimativa de custos, assim como uma visita técnica (física ou virtual) e instalação, não havendo qualquer custo adicional para garantias ou subscrições.

Longevidade – Os painéis solares têm uma vida útil bastante longa (de pelo menos 25 anos) o que permite usufruir de muitos anos de energia solar grátis.

E se toda a sua casa fosse eficiente?

Agora que já se decidiu pela produção da energia de que necessita para consumo próprio, deixamos-lhe algumas sugestões para tornar a sua casa ainda mais sustentável e eficiente do ponto de vista energético: