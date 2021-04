O movimento de cidadãos que quer o antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes de regresso à liderança da Câmara da Figueira da Foz apresentou esta quinta-feira Cristina Figueiredo como candidata à Junta de Bom Sucesso, naquele município.

Pedro Santana Lopes, que conquistou a Câmara da Figueira da Foz em 1997 pelo PSD, não se assumiu até agora como candidato, de novo, àquela autarquia do distrito de Coimbra, mas nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, tem apresentado muita atividade sobre o município.

Na terça-feira, aliás, dia em que o Movimento de Cidadãos Livres enviou à agência Lusa uma informação sobre a candidata à Junta de Bom Sucesso, surgiu no Facebook uma imagem do também antigo líder da Câmara de Lisboa a olhar o porto daquela cidade.

Com a ‘hashtag’ #figueiraaprimeira, a página do Facebook do movimento apresenta uma imagem de Santana Lopes e a expressão “Ouvir / Avaliar”, com a seguinte mensagem: “Primeiro, ouvindo quem sabe tudo sobre os viveiros e, depois, avaliando o que se diz, de certo e de disparatado, sobre o Porto comercial e o Porto de Pesca. E, também, considerando a tão necessária Marina. Horas bem proveitosas. PS – só apareço eu para ninguém ficar nervoso”, lê-se na mensagem, assinada por PSL, as primeiras letras dos nomes pelos quais o antigo primeiro-ministro mais é conhecido.

Esta página apresenta também dezenas de apoiantes à candidatura de Santana Lopes, tanto de residentes na Figueira da Foz, como de figueirenses espalhados pelo mundo.

No email enviado à agência Lusa pelo movimento, refere-se igualmente que, “na sequência do movimento de candidatura à Câmara Municipal da Figueira da Foz, Figueira a Primeira, surge o anúncio da primeira candidatura autárquica. Cristina Figueiredo, advogada, atual secretária do executivo, eleita pelo PSD em 2017, será candidata à Junta de Freguesia do Bom Sucesso pela candidatura independente do movimento Figueira a Primeira”.

A informação destaca ainda que a candidatura conta com nomes como Fernando Cruz, ex-autarca da referida Junta de Freguesia, que desempenhou funções executivas como tesoureiro quando eleito pelo PSD, e Patrícia Dinis, atual tesoureira e membro do executivo da Junta de Freguesia do Bom Sucesso, eleita pelo PS em 2017.

Pedro Santana Lopes, que chegou a ser apontado nos meios de comunicação social como candidato a várias Câmaras, nomeadamente na região de Lisboa, nunca escondeu gostar da Figueira da Foz. Nas suas páginas das redes sociais, tem aparecido recorrentemente na Figueira da Foz e publicado diversas mensagens.

Além disso, também na sua página pública do Facebook, Santana Lopes tem apresentado ideias para o município, assim como contas e números ou o trabalho por si realizado aquando da passagem pela Figueira da Foz como presidente da autarquia.

A Câmara da Figueira da Foz é liderada por Carlos Monteiro (PS), que se recandidata. O PS detém seis mandatos, enquanto o PSD detém três. Os sociais-democratas apresentam às eleições de setembro ou de outubro o atual presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado. O CDS-PP volta a apresentar Miguel Mattos Chaves.