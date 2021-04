Provando que os tempos de incerteza que se vivem na restauração também são terreno fértil para demonstrações de coragem e resiliência, o chef Rodrigo Castelo, da conhecida “Taberna Ò Balcão”, abriu um novo projeto na sua cidade de Santarém, a Galinha da Vizinha, que arranca já esta quarta-feira.

Juntamente com dois sócios e amigos, Francisco Saturnino Cunha (da Hamburgueria da Baixa) e Daniel Domingos (do Restaurante Brazão), este novo espaço que, por enquanto, está a funcionar apenas em registo de take-away, “propõem uma nova abordagem ao frango grelhado”, como diz Castelo ao Observador. Com os olhos postos num futuro mais seguro e promissor, esta nova casa não esconde a ambição de poder vir a tornar-se num franchising. Em comunicado oficial, o sócio Francisco Cunha diz que “sempre foi ideia nossa criar um conceito que pudesse ser replicado na sua essência de norte a sul do país”.

No total, o trio passou um ano e meio em testes e pesquisa para fazer desta “Galinha” um sucesso, tanto no que diz respeito à cozinha como em tudo o resto — o cliente vai ter a possibilidade e comprar o que está na carta e não só, isto porque tanto conservas, loiças e até talheres vão estar igualmente à venda.

Olhando para o que interessa, a comida, o destaque está obviamente no frango grelhado em grelha rotativa (inteiro 13,50€, metade 7€), que o chef diz ser essencial para manter a sua suculência, que vem acompanhado com batata fina de dupla fritura e salada de tomate com cebola roxa, orégãos e coentros. A isto juntam-se outras opções como o pianinho de porco com molho barbecue (14€), o estufadinho de grão (4,50€), o patê de fígados de galinha (2,20€) e o estufadinho de moelas (5€), que são apresentados em modo conserva e podem ser consumidos no local (quando este começar a receber clientes) ou em casa.

Será também possível provar salgados de frango caseiro como os croquetes, a empada de massa folhada ou chamuça (todos a 1,25€) e, claro, sobremesas como a mousse caseira (3,20€) ou as chamadas Cristas de Galinha (3,20€), uma mistura de folha de obreia em forma de crista com recheio de doce de ovos e amêndoa.

Galinha da Vizinha

Complexo Aquático, Rua Sociedade Jardim de Cima, Santarém

243 302 023

Das 12h às 15h e das 19h às 22h30 (não fecha)

15€ (preço médio)