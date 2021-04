O presidente do Conselho Económico e Social dos Açores (CESA), Gualter Furtado, afirmou esta quarta-feira que a concertação social permite “mitigar” os “problemas” resultantes da pandemia, elogiando a ativação do Conselho Permanente de Concertação Social da região.

Se a concertação social deve estar sempre presente nas sociedades democráticas julgo que no tempo que nos encontramos de pandemia e de grandes ameaças ao funcionamento da nossa economia e da nossa sociedade é desta concertação social que podemos mitigar esses problemas”, declarou Gualter Furtado.

O presidente do CESA falava esta quarta-feira aos jornalistas em Ponta Delgada na sede daquele organismo após a ativação Conselho Permanente de Concertação Social da região. Aquele conselho permanente reúne quatro parceiros sociais dos Açores: a UGT, a CGTP, a Federação Agrícola e a Câmara do Comércio e Indústria.

“Foi uma reunião que marca um tempo novo. É uma reunião que impulsiona a concertação social e ela fazia parte da nossa orgânica [do CESA], das nossas competências e de facto é importante que ela se tivesse realizado”, apontou.

O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, que preside a este Conselho Permanente de Concertação Social, enalteceu a iniciativa de “revitalizar” o organismo para haver um “diálogo entre os representantes dos trabalhadores e empregadores”.

Fica o gosto de reunir pela primeira vez no exercício deste mandato do XIII da região autónoma dos Açores e ter sentido o testemunho direto a aceitação, o conhecimento e louvar por esta nossa iniciativa”, assinalou o chefe do governo açoriano.