A Dinamarca vai deixar de administrar a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, segundo avançou a televisão dinamarquesa TV 2 esta quarta-feira.

Segundo a Reuters, a medida vai atrasar a administração de vacinas na Dinamarca em algumas semanas, disse a TV 2.

De acordo com o jornal dinamarquês Politiken, foi convocada uma conferência de imprensa às 14h00 com a participação do Conselho Nacional de Saúde e da autoridade dinamarquesa de medicamentos.