Depois de Carlos, dos condes de Wessex, do príncipe André — que considerou o pai uma espécie de “avô da nação” —, da princesa Ana e dos irmãos William e Harry, que divulgaram comunicados em homenagem a Philip no mesmo dia, chega a vez de Eugenie. A princesa serviu-se das redes sociais para prestar uma sentida homenagem ao duque de Edimburgo, publicando duas fotografias com o avô no Instagram, uma mais recente e outra de quando era pequena — ambas acompanham uma mensagem de despedida.

Começando por dizer que todos vão sentir saudades do duque, que morreu na última sexta-feira aos 99 anos, Eugenie assegura que este ficaria emocionado com todos os tributos que lhe têm sido feitos. Enquanto as pessoas se recordam de coisas à partida tão passageiras como sentarem-se ao lado de Philip durante um jantar ou de apertarem a sua mão, Eugenie lembra-se de como o avô a ensinou a cozinhar, a pintar e o que ler.

“Lembro-me de rir das suas piadas e de perguntar sobre a vida espetacular e o serviço prestado na Marinha. Lembro-me de queimar as salsichas e de o avô salvar o dia. Lembro-me das suas mãos, do seu sorriso e da sua cerveja favorita”, escreve na respetiva conta de Instagram.

“Vou lembrar-me de si através dos seus filhos, dos seus netos e dos seus bisnetos”, continua a princesa que foi mãe pela primeira vez no passado mês de fevereiro. A mensagem de Eugenie termina com um agradecimento: “Obrigada pela dedicação e amor por todos nós, principalmente pela vovó, de quem cuidaremos por si”. À semelhança da prima, também Harry apostou num tributo de âmbito mais pessoal, recordando o avô como “o mestre do churrasco, uma lenda da brincadeira e atrevido até ao fim”.

O funeral do duque de Edimburgo acontece já este sábado, a partir das 15h, no Castelo de Windsor. Devido às restrições criadas para combater a pandemia, a cerimónia apenas poderá contar com 30 convidados. Será, ainda assim, transmitida na televisão, esperando que bata recordes de audiências. ⁣