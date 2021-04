Ainda antes de começar a responder às perguntas do advogado de Aníbal Pinto, o inspetor-chefe Rogério Bravo pediu ao tribunal para fazer uma declaração. “Enquanto testemunha está aqui para responder a perguntas, não para fazer declarações”, disse a juiz presidente, acabando por deixar que fizesse a tal declaração.

Lembrando que é arguido num processo onde está a ser novamente investigado por suspeitas de ter colaborado com a Doyen no âmbito da investigação ao caso Football Leaks, e “havendo a possibilidade de colocar perguntas sobre o processo”, Rogério Bravo avisou:

Acho que não devo responder porque sou arguido. Sou arguido num processo, testemunha noutro“, acabando assim por revelar em tribunal que já foi constituído arguido.

A juiz presidente, Margarida Alves, explicou que Rogério Bravo que deverá responder às perguntas que entender e que pode sempre “recusar” responder “a matéria que o pode autoincriminar“.

O Ministério Público reabriu a investigação à alegada colaboração do inspetor-chefe da Polícia Judiciária (PJ) Rogério Bravo com a Doyen — a empresa que Rui Pinto terá tentado extorquir — depois de os juízes que estão a julgar o hacker terem extraído uma certidão para investigar novas suspeitas. Estas supostas ligações do inspetor-chefe da PJ à Doyen já tinham sido investigadas num inquérito que teve origem numa queixa apresentada pela ex-eurodeputada Ana Gomes, mas que acabou arquivado. No entanto, no passado dia 10 de dezembro, na sequência de algumas revelações feitas ao longo do julgamento de Rui Pinto, o tribunal decidiu extrair certidão para que este inquérito fosse reaberto e assim serem investigadas as novas suspeitas — o que, tal como o Observador noticiou, demorou mais de três meses a acontecer. Em causa estão crimes de falsidade de depoimento, corrupção, abuso de poder e denegação de justiça.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão porque terá servido de intermediário de Rui Pinto na suposta tentativa de extorsão à Doyen. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juiz Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade. O alegado pirata informático deixou as instalações da PJ no início de agosto e a sua morada atual é desconhecida.