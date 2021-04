R(t) continua a aumentar e a incidência vai atrás. Mas internamentos diminuem

A região Norte concentra mais novos casos: tem mais 265 casos positivos, enquanto Lisboa e Vale do Tejo regista mais 188. Seguem-se as regiões Centro e o Algarve (mais 66 em cada uma delas), o Alentejo (mais 43), Madeira (mais 33) e os Açores (mais 23).

Mas foi em Lisboa e Vale do Tejo que houve mais mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas: mais cinco na região capital e outras três na região Norte. Não foram registadas fatalidades por Covid-19 nas outras regiões do país. Cinco das oito pessoas que morreram de Covid-19 nas últimas 24 horas tinham 80 anos ou mais.

A mais nova tinha 50-59 anos, outra tinha 60-69 anos e uma vítima mortais estava na casa dos 70 anos. Mas a maior parte dos novos casos continua a registar-se na faixa etária dos 40 anos (mais 122) e dos 30 anos (mais 107). Seguem-se os indivíduos com 50 a 59 anos (mais 97), depois com 10 a 19 anos (mais 82), com 20 a 29 anos (mais 81), com 70 a 79 anos (mais 78) e as crianças com até nove anos (mais 54 anos).

Os que menos contribuem para a incidência continuam a ser os mais idosos — que são, no entanto, os que mais sofrem com a doença. Só 35 dos 684 novos infetados têm 70 a 79 anos; e só 28 têm 80 anos ou mais.