Boletim DGS. Casos e mortes voltam a descer num dia em que internamentos regressam a valores de início de outubro

No cômputo geral são animadoras as notícias constantes do boletim do dia: também os internamentos voltaram a descer, sendo que no caso das Unidades de Cuidados Intensivos desde 6 de outubro que não eram tão poucas as pessoas hospitalizadas com Covid-19 — 109, menos 7 do que esta quarta-feira.

Neste momento, nas contas totais da pandemia, há 423 internados, menos 24 do que no boletim anterior.