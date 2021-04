Notícia em atualização

O Supremo Tribunal Federal (STF), a mais alta instância judiciária do Brasil, rejeitou esta quinta-feira o recurso da anulação das condenações de Lula da Silva no âmbito da operação Lava Jato. Na sequência desta decisão, o ex-presidente brasileiro poderá agora voltar à vida política e apresentar a sua candidatura às eleições presidenciais do próximo ano.

Com oito votos a favor contra três votos vencidos, o STF decidiu retirar os processos contra Lula da Sulva da 13ª Vara Federal de Curitiba, confirmando assim a decisão do juiz do Supremo Edson Fachin, divulgada a 08 de março e da qual foi interposto um recurso.