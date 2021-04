O príncipe de Gales e a duquesa da Cornualha fizeram esta quinta-feira a primeira aparição pública conjunta após a morte do duque de Edimburgo. Carlos e Camilla visitaram os jardins da Marlborough House, em Westminster, Londres, onde estão concentrados vários tributos feitos a Philip, inicialmente deixados no Palácio de Buckingham e noutras moradas reais (as flores são levadas para ali todas as noites).

Carlos e Camilla foram fotografados a ler cartões emotivos deixados em arranjos florais — o casal chegou até a parar em frente de um banco de jardim todo ele adornado com tributos. Se a maior parte dos cartões é dirigida a Philip, outros correspondem a mensagens escritas para a rainha. Entre os objetos deixados por anónimos, em tributo ao duque de Edimburgo que morreu aos 99 anos na última sexta, destaque para a miniatura de um Land Rover muito semelhante ao que irá transportar o caixão no próximo sábado.

Segundo o Daily Mail, Carlos ficou visivelmente emocionado, com lágrimas nos olhos, enquanto inspecionava os muitos tributos deixados em homenagem ao pai.

Marlborough House, o centro da Commonwealth, é o local ideal para receber as flores e restantes tributos, escreve a Sky News, dado que Philip realizou mais de 220 visitas a solo a países da Commonwealth entre 1949 e 2016, entre muitas outras na companhia da rainha. Entretanto, um porta-voz da Clarence House explicou que os jardins privados da Marlborough House foram escolhidos para desencorajar a formação de multidões.

O funeral do duque de Edimburgo acontece já este sábado à tarde e realiza-se na propriedade que engloba o Castelo de Windsor. Vai contar apenas com 30 convidados, devido às restrições impostas pela Covid-19, mas será transmitido na televisão, esperando-se até que bata recordes de telespetadores.