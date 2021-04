O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que a generalidade do território nacional vai avançar para a terceira fase do desconfinamento. Contudo, existem algumas exceções: há quatro concelhos onde a incidência se mantém acima dos 240 casos por 100 mil habitantes e que recuam para a primeira fase e há sete concelhos onde a incidência continua acima dos 120 casos por 100 mil habitantes e se mantêm na segunda fase.

Há ainda 13 concelhos que subiram pela primeira vez acima dos 120 casos por 100 mil habitantes e que por isso vão ter de controlar a evolução da pandemia nas próximas duas semanas para evitar recuos no desconfinamento — e oito concelhos que conseguiram baixar a difusão do vírus e que, por isso, escaparam por pouco a um eventual recuo no desconfinamento. Veja a lista completa.

Os que voltam à primeira fase:

As esplanadas fecham e os estabelecimentos voltam a funcionar apenas ao postigo; lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua deixam de poder ter portas abertas; museus e monumentos fecham.

Moura

Odemira

Portimão

Rio Maior

Os que ficam na segunda fase:

Apenas as esplanadas podem continuar a funcionar, com um máximo de 4 pessoas por mesa. Os cinemas, teatros e salas de espetáculo não podem abrir. Os cafés e restaurantes não podem abrir portas para o interior. Os casamentos e batizados continuam a não poder contar com a presença de convidados.

Alandroal

Albufeira

Beja

Carregal do Sal

Figueira da Foz

Marinha Grande

Penela

Os que têm de estar atentos ao que acontece nos próximos 15 dias:

Podem seguir para a terceira fase, que inclui a abertura de cinemas, teatros e salas de espetáculos, centros comerciais, o interior de cafés e restaurantes e os casamentos e batizados, com 25% da lotação do recinto.

Aljezur

Almeirim

Barrancos

Mêda

Miranda do Corvo

Miranda do Douro

Olhão

Paredes

Penalva do Castelo

Resende

Valongo

Vila Franca de Xira

Vila Nova de Famalicão

Os que escaparam ao recuo: