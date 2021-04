A diretora da agência do medicamento da Dinamarca, Tanja Erichsen, desmaiou na tarde desta quarta-feira durante uma conferência de imprensa, na qual se anunciava a suspensão da vacina da Astra Zeneca. O momento foi partilhado em redes sociais, como o Twitter.

#VIDEO: The head of #Denmark's medicines agency, Tanja Erichsen, fainted during a press conference today — (Credit: BBC) pic.twitter.com/e8YK2jLdWg

